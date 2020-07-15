Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге

Еще одним документом глава Белого дома отменил экономические преференции для автономии. Американская администрация считает, что после принятия китайскими властями закона о национальной безопасности Гонконга этот специальный административный район «не сможет больше конкурировать со странами с рыночной экономикой». Запад считает, что новый закон фактически ликвидирует статус автономии.
2020-07-15T05:04:00+03:00
2020-07-15T04:49:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 15 июля 2020
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