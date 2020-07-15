Ливни привели к наводнению на Кубани и в Адыгее

Вода затопила тротуары, улицы и дворы в Краснодаре. По данным интернет-издания «Живая Кубань», сильнее всего пострадал центр города, где с ударом стихии не справилась ливневая канализация. В Адыгее, по данным МЧС, затопило около 70 частных домов и более 250 участков.
2020-07-15T04:09:01+03:00
2020-07-15T04:09:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 15 июля 2020
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