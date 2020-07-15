Ливни привели к наводнению на Кубани и в Адыгее

Вода затопила тротуары, улицы и дворы в Краснодаре. По данным интернет-издания «Живая Кубань», сильнее всего пострадал центр города, где с ударом стихии не справилась ливневая канализация. В Адыгее, по данным МЧС, затопило около 70 частных домов и более 250 участков.