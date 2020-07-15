Госдума должна рассмотреть сегодня поправки о трехдневном голосовании на выборах

Накануне их поддержал комитет по контролю и регламенту. Его зампред, справедливорос Олег Нилов пояснил, что такую норму не планируют применять на ближайшем Едином дне голосования, в сентябре. Он выразил недовольство в связи с поспешностью принятия таких поправок. Сегодня законопроект собираются рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях.
2020-07-15T04:08:31+03:00
2020-07-15T04:08:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2676545-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:08, 15 июля 2020
Загрузка комментариев...