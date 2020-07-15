Госдума должна рассмотреть сегодня поправки о трехдневном голосовании на выборах

Накануне их поддержал комитет по контролю и регламенту. Его зампред, справедливорос Олег Нилов пояснил, что такую норму не планируют применять на ближайшем Едином дне голосования, в сентябре. Он выразил недовольство в связи с поспешностью принятия таких поправок. Сегодня законопроект собираются рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях.