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04:08, 15 июля 2020

Столкновения протестующих с полицией произошли накануне в центре Парижа

Это произошло после официальных мероприятий по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии. Медики, которые требуют повышения зарплаты, собрались на площади Республики и на площади Бастилии. Вместе с ними пришли участники движения «желтых жилетов», передает агентство «Интерфакс». Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ.



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