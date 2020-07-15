Столкновения протестующих с полицией произошли накануне в центре Парижа

Это произошло после официальных мероприятий по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии. Медики, которые требуют повышения зарплаты, собрались на площади Республики и на площади Бастилии. Вместе с ними пришли участники движения «желтых жилетов», передает агентство «Интерфакс». Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ.
2020-07-15T04:08:03+03:00
2020-07-15T04:08:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 15 июля 2020
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