Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Армению в атаках на азербайджанских военных

Анкара считает, что Ереван пытается воспрепятствовать урегулированию в Нагорном Карабахе, а также создать новые очаги напряженности. Перестрелка на армяно-азербайджанской границе произошла в минувшие выходные. С обеих сторон есть убитые и раненые. Ереван и Баку винят друг друга в провокации. Мировое сообщество призывает оба государства соблюдать договоренности о прекращении огня.