Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Армению в атаках на азербайджанских военных

Анкара считает, что Ереван пытается воспрепятствовать урегулированию в Нагорном Карабахе, а также создать новые очаги напряженности. Перестрелка на армяно-азербайджанской границе произошла в минувшие выходные. С обеих сторон есть убитые и раненые. Ереван и Баку винят друг друга в провокации. Мировое сообщество призывает оба государства соблюдать договоренности о прекращении огня.
2020-07-15T04:07:34+03:00
2020-07-15T04:07:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 15 июля 2020
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