Пожарным удалось справиться с открытым горением на обувном складе в подмосковном Долгопрудном

Тушение осложнялось из-за сильного ветра и того, что продукция была сделана из легковоспламеняющегося материала, рассказали агентству ТАСС в подмосковном управлении МЧС. Площадь пожара достигала 6,5 тысяч метров, в здании полностью обрушилась кровля, говорят спасатели. О пострадавших информации нет.
2020-07-15T04:07:05+03:00
2020-07-15T04:07:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2676539-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:07, 15 июля 2020
Загрузка комментариев...