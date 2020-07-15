Пожарным удалось справиться с открытым горением на обувном складе в подмосковном Долгопрудном

Тушение осложнялось из-за сильного ветра и того, что продукция была сделана из легковоспламеняющегося материала, рассказали агентству ТАСС в подмосковном управлении МЧС. Площадь пожара достигала 6,5 тысяч метров, в здании полностью обрушилась кровля, говорят спасатели. О пострадавших информации нет.