Москва и Минск договорились об условиях поставок Белоруссии российской нефти

Белорусский премьер-министр Роман Головченко сказал, что соглашение в основном соответствует интересам республики. Еще в конце марта стороны уже договаривались о порядке формирования цены на нефть, которую получает Минск. Срок действия прежнего соглашения истек в конце прошлого года. Тогда же Белоруссия начала искать альтернативных поставщиков. В том числе в Норвегии, Азербайджане, Саудовской Аравии и США.