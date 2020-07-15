Москва и Минск договорились об условиях поставок Белоруссии российской нефти

Белорусский премьер-министр Роман Головченко сказал, что соглашение в основном соответствует интересам республики. Еще в конце марта стороны уже договаривались о порядке формирования цены на нефть, которую получает Минск. Срок действия прежнего соглашения истек в конце прошлого года. Тогда же Белоруссия начала искать альтернативных поставщиков. В том числе в Норвегии, Азербайджане, Саудовской Аравии и США.
2020-07-15T04:06:21+03:00
2020-07-15T04:06:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 15 июля 2020
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