Акции протеста прошли накануне в белорусских городах

Люди вышли на улицы после того, как Центризбирком республики отказал в регистрации на президентские выборы двум кандидатам — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. По данным местного правозащитного центра «Весна», задержаны не менее 215 человек, из них более 180 – в столице страны, Минске. Среди задержанных оказалось не менее 10 представителей прессы, в том числе иностранной, рассказали в Ассоциации журналистов. В то же время в некоторых местах, где проходили протестные акции, как сообщали очевидцы, произошли стычки участников с силами безопасности.