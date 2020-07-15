Последний руководитель чехословацкой компартии Милош Якеш скончался на 98 году жизни

Об этом сообщает «Чешское радио». Якеш был отстранен от власти в 1989 году, позже против него возбудили дело о государственной измене. Его также обвиняли в причастности к смерти сограждан, которые пытались перебраться на Запад. Даже спустя три десятка лет в одном из интервью Якеш говорил, что считает события Бархатной революции переворотом.