Последний руководитель чехословацкой компартии Милош Якеш скончался на 98 году жизни

Об этом сообщает «Чешское радио». Якеш был отстранен от власти в 1989 году, позже против него возбудили дело о государственной измене. Его также обвиняли в причастности к смерти сограждан, которые пытались перебраться на Запад. Даже спустя три десятка лет в одном из интервью Якеш говорил, что считает события Бархатной революции переворотом.
2020-07-15T03:08:31+03:00
2020-07-15T03:08:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2676533-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:08, 15 июля 2020
Загрузка комментариев...