Американская администрация отменила решение о высылке иностранных студентов, которые полностью обучаются онлайн

Федеральный судья Бостона Эллисон Берроуз объявила об этом в ходе судебного разбирательства по искам Гарвардского университета и Массачусетского технологического института, передает агентство «Интерфакс». В начале месяца Иммиграционная служба США предупредила, что иностранным студентам придется покинуть страну, если их вузы из-за коронавируса перейдут исключительно на онлайн обучение. Оно вызвало серию исков от учебных заведений.