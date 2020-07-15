Американская администрация отменила решение о высылке иностранных студентов, которые полностью обучаются онлайн

Федеральный судья Бостона Эллисон Берроуз объявила об этом в ходе судебного разбирательства по искам Гарвардского университета и Массачусетского технологического института, передает агентство «Интерфакс». В начале месяца Иммиграционная служба США предупредила, что иностранным студентам придется покинуть страну, если их вузы из-за коронавируса перейдут исключительно на онлайн обучение. Оно вызвало серию исков от учебных заведений.
2020-07-15T03:07:58+03:00
2020-07-15T03:07:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2676531-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:07, 15 июля 2020
Загрузка комментариев...