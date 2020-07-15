Суд в Берлине принял решение освободить под залог в 20 тысяч евро россиянина Дениса Казначеева

Он был задержан по запросу американских властей. По версии следствия в США, Казначеев причастен к отмыванию денежных средств, которые похищали киберпреступники. Сам россиянин вину отрицает. Его знакомые говорят, что, возможно, злоумышленники воспользовались паспортными данными арестованного, поскольку в прошлом году он потерял во Вьетнаме свой паспорт, пишет сайт немецкого медиахолдинга DW. Судебное заседание по вопросу экстрадиции Казначеева в США пройдет в субботу.