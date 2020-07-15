Суд в Берлине принял решение освободить под залог в 20 тысяч евро россиянина Дениса Казначеева

Он был задержан по запросу американских властей. По версии следствия в США, Казначеев причастен к отмыванию денежных средств, которые похищали киберпреступники. Сам россиянин вину отрицает. Его знакомые говорят, что, возможно, злоумышленники воспользовались паспортными данными арестованного, поскольку в прошлом году он потерял во Вьетнаме свой паспорт, пишет сайт немецкого медиахолдинга DW. Судебное заседание по вопросу экстрадиции Казначеева в США пройдет в субботу.
2020-07-15T03:07:28+03:00
2020-07-15T03:07:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 15 июля 2020
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