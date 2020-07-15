В Самаре уже двое суток тушат горящий склад с пленкой ПВХ

Накануне из-за сильного задымления Роспортебнадзор рекомендовал жителям пяти районов города плотно закрыть окна и по возможности не выходить на улицу. Площадь, пройденная огнем, составила 10 тыс. кв. м. К тушению привлекли два пожарных поезда, катер и вертолет. Погибших и пострадавших нет.
2020-07-15T03:07:03+03:00
2020-07-15T03:07:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 15 июля 2020
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