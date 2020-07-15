Адвокаты кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обратились в ООН

Они направили в Комитет по правам человека жалобу на арест политика. Защита рассчитывает, что международная организация попросит белорусские власти не препятствовать участию Бабарико в президентских выборах. Как пишет белорусское интернет-издание Tut.by, адвокаты получили подтверждение, что письмо зарегистрировано в Комитете. Накануне Центризбирком республики отказал Бабарико в регистрации кандидатом на президентские выборы.
2020-07-15T03:06:38+03:00
2020-07-15T03:06:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 15 июля 2020
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