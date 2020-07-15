Ассоциация журналистов: более десяти журналистов в том числе иностранных, задержаны в Белоруссии на акциях протеста

Накануне вечером в городах республики люди вышли потребовать допуска к выборам двух кандидатов в президенты, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По подсчетам правозащитного центра «Весна» не менее 200 человек были задержаны. Произошли несколько стычек протестующих с сотрудниками ОМОНа.