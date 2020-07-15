Столичный регион окажется сегодня в зоне низкого давления

Оно достигнет 735 мм рт. ст., рассказали газете РБК в московском метеобюро. Ранее синоптики прогнозировали, что южный циклон принес в Москву и область ливневые дожди. Со вторника по четверг в городе может выпасть до 94 мм осадков – месячная норма июля.