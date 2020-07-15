Столичный регион окажется сегодня в зоне низкого давления

Оно достигнет 735 мм рт. ст., рассказали газете РБК в московском метеобюро. Ранее синоптики прогнозировали, что южный циклон принес в Москву и область ливневые дожди. Со вторника по четверг в городе может выпасть до 94 мм осадков – месячная норма июля.
2020-07-15T02:13:45+03:00
2020-07-15T02:13:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 15 июля 2020
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