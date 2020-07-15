Движение в защиту прав избирателей «Голос» пожаловалось на клевету со стороны федеральных телеканалов

Организация просит прокуратуру проверить ряд сюжетов. Например, постановочный ролик с фальшивым представителем движения на участке для голосования, который в папке имеет готовый протокол с печатью комиссии. В обращении говорится, что в отношении «Голоса» «был выстроен целый конвейер фабрикации лжи». Активисты движения ранее неоднократно выступали с критикой голосования по поправкам к Конституции.
2020-07-15T02:13:03+03:00
2020-07-15T02:13:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:13, 15 июля 2020
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