Движение в защиту прав избирателей «Голос» пожаловалось на клевету со стороны федеральных телеканалов

Организация просит прокуратуру проверить ряд сюжетов. Например, постановочный ролик с фальшивым представителем движения на участке для голосования, который в папке имеет готовый протокол с печатью комиссии. В обращении говорится, что в отношении «Голоса» «был выстроен целый конвейер фабрикации лжи». Активисты движения ранее неоднократно выступали с критикой голосования по поправкам к Конституции.