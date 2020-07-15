Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили в столичные суды

Мосгорсуд будет рассматривать материалы в отношении двух старших из них, Ангелины и Крестины, которых обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору. Им может грозить до 20 лет лишения свободы. Дело младшей, находится в Бутырском суде, на момент убийства отца она была несовершеннолетней. Как рассказали агентству РИА Новости в суде, в отношении Марии рассмотрят вопрос о применении принудительной меры медицинского характера. Следствие считает, что сестры напали на отца из-за того, что он долгое время причинял им «физические и психические страдания». Защита призывает считать случившееся самообороной.