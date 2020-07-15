В России с сегодняшнего дня отменен двухнедельный карантин для приезжающих из-за рубежа

По новым правилам, иностранцы могут предъявить результат теста на коронавирус. Или платно пройти его уже после прилета. Граждане России, которые возвращаются домой, должны сдать анализы в течение трех дней после приезда. Эти изменения, как отмечает агентство «Интерфакс», были одобрены в рамках обсуждения вопроса о возобновлении международного авиасообщения.