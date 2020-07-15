Армянские военные говорят, что сбили около десять азербайджанских беспилотников

Ереван обвинил Баку в том, что азербайджанская армия обстреливает населенные пункты Армении из крупнокалиберного оружия, включая гаубицы и установки «Град». В свою очередь в Баку говорят, что их подразделения в ходе боевых действий уничтожили опорный пункт роты Вооруженных сил Армении. Обстановка на границе двух стран обострилась несколько дней назад. В результате перестрелок есть убитые и раненые. Стороны обвиняют друг друга в провокации.