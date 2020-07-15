Непогода оставила без света более 8 тысяч жителей Московской области

Электроснабжение нарушено почти в 150 населенных пунктах. Источник агентства ТАСС в экстренных службах рассказал, что сильный ветер повалил более 50 деревьев, поврежден один автомобиль. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. В Москве ветер повалил более 20 деревьев в разных районах. Повреждено около десяти машин. В соседней Владимирской области из-за сильного ветра повалены более 90 деревьев. Повреждены 24 линии электропередач и два десятка автомобилей.