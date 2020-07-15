Непогода оставила без света более 8 тысяч жителей Московской области

Электроснабжение нарушено почти в 150 населенных пунктах. Источник агентства ТАСС в экстренных службах рассказал, что сильный ветер повалил более 50 деревьев, поврежден один автомобиль. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. В Москве ветер повалил более 20 деревьев в разных районах. Повреждено около десяти машин. В соседней Владимирской области из-за сильного ветра повалены более 90 деревьев. Повреждены 24 линии электропередач и два десятка автомобилей.
2020-07-15T01:10:02+03:00
2020-07-15T01:10:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 15 июля 2020
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