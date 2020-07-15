Интернет-издание The Insider пишет об элитной недвижимости у главного акушера-гинеколога Минздрава Лейлы Адамян

Авторы расследования отмечают, что не нашли источников доходов специалиста, которые могли бы объяснить происхождение средств на покупку дорогой квартиры в центре Москвы. В то же время, добавляет издание, приобретение дорогостоящих объектов совпало с предполагаемой беременностью бывшей спортсменки и депутата Госдумы Алины Кабаевой. По сведениям журналистов, роды проходили в столичном медицинском центре под присмотром Адамян. Заметку об этом событии опубликовал сайт газеты «Московский комсомолец», однако вскоре материал исчез со страниц издания. Сама Адамян не стала отвечать на вопросы The Insider.