Законопроект, который запрещает вступать в брак людям, сменившим пол, поступил в Госдуму

Он также запрещает таким парам усыновление детей. Пакет поправок в Семейный кодекс подготовила группа сенаторов под руководством замглавы комитета по конституционному законодательству Елены Мизулиной. Другие поправки предполагают, что изымать детей из семьи будет возможно только по решению суда. Органам опеки запретят заходить в жилье без согласия жильцов и отказывать в усыновлении ребенка родственниками из-за низкого уровня доходов.