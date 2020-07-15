Жители Хабаровска вновь вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Выступления в регионе не стихают уже четвертый день. Как пишет местное интернет-издание DVHAB, демонстранты прошли по центру города, и собрались у здания краевой администрации. О задержаниях не сообщается. Протесты с субботы проходят и в ряде других городов региона. 11 июля в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала, по оценке местной прессы, вышли до 30 тысяч человек. Губернатора края арестовали на прошлой неделе по делу об убийствах нескольких бизнесменов в середине нулевых. Фургал вины не признает.
2020-07-15T01:08:13+03:00
2020-07-15T01:08:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 15 июля 2020
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