Жители Хабаровска вновь вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Выступления в регионе не стихают уже четвертый день. Как пишет местное интернет-издание DVHAB, демонстранты прошли по центру города, и собрались у здания краевой администрации. О задержаниях не сообщается. Протесты с субботы проходят и в ряде других городов региона. 11 июля в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала, по оценке местной прессы, вышли до 30 тысяч человек. Губернатора края арестовали на прошлой неделе по делу об убийствах нескольких бизнесменов в середине нулевых. Фургал вины не признает.