Обувной склад горит в подмосковном Долгопрудном

Огонь охватил площадь в 6,5 тысяч кв. метров. У здания полностью обрушилась кровля. В борьбе с огнем заняты более 70 человек. В МЧС говорят, что по их данным, никто не пострадал. Группа специалистов проводит замеры воздуха рядом с местом происшествия и следит за концентрацией вредных веществ.
2020-07-15T01:07:45+03:00
2020-07-15T01:07:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 15 июля 2020
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