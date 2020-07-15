Обувной склад горит в подмосковном Долгопрудном

Огонь охватил площадь в 6,5 тысяч кв. метров. У здания полностью обрушилась кровля. В борьбе с огнем заняты более 70 человек. В МЧС говорят, что по их данным, никто не пострадал. Группа специалистов проводит замеры воздуха рядом с местом происшествия и следит за концентрацией вредных веществ.