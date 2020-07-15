Белорусские правозащитники насчитали не менее 150 задержанных на акциях протеста в Минске

Кроме того, задержания проходили и в других городах республики, где на улицы вышли протестующие. Выступления начались накануне, после того, как белорусский Центризбирком отказал в регистрации на выборах двух кандидатам в президенты — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Сообщается, что среди задержанных есть журналисты. Очевидцы говорят, что в некоторых местах происходили стычки протестующих с силами безопасности. Бабарико, который считался одним из главных потенциальных соперников действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, сейчас находится в СИЗО белорусского КГБ по уголовному обвинению. Валерий Цепкало выступит в эфире «Эха» после половины десятого утра в «Утреннем развороте».