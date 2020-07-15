В России отменили обязательную изоляцию для прибывших из-за рубежа

Тем, кто въезжает на территорию России, больше не нужно уходить на двухнедельную изоляцию. При этом иностранцы будут обязаны предоставить справку об отсутствии у них коронавируса. Документ должен быть на русском или английском языках, а сам тест на Ковид-19 необходимо сделать не раньше, чем за три дня до прибытия. Россияне в свою очередь смогут въехать и без справки, но в таком случае они будут обязаны пройти тест в течение трёх дней.

Все эти правила перечислены в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Соответствующее решение она приняла в минувший понедельник.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также объявила, что Россия со среды начнёт готовиться к возобновлению международного авиасообщения. По её словам, рейсы будут организовывать только в страны с хорошей эпидемиологической обстановкой.

На прошлой неделе Роспотребнадзор предложил возобновить полёты в девять стран Европы. В ЕС, тем не менее, россиян пока не принимают.