Правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании в Минске более 70 человек

Пользователи соцсетей пишут, что из-за протестов выключили освещение на трех улицах в центре. Закрыты несколько станций метро. Протесты начались из-за отказа ЦИКа в регистрация двум кандидатам в президенты — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Согласно опросам независимых медиа, это были самые популярные участники предвыборной кампании.
2020-07-15T00:01:51+03:00
2020-07-15T00:01:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:01, 15 июля 2020
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