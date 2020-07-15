Правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании в Минске более 70 человек

Пользователи соцсетей пишут, что из-за протестов выключили освещение на трех улицах в центре. Закрыты несколько станций метро. Протесты начались из-за отказа ЦИКа в регистрация двум кандидатам в президенты — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Согласно опросам независимых медиа, это были самые популярные участники предвыборной кампании.