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00:01, 15 июля 2020

Правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании в Минске более 70 человек

Пользователи соцсетей пишут, что из-за протестов выключили освещение на трех улицах в центре. Закрыты несколько станций метро. Протесты начались из-за отказа ЦИКа в регистрация двум кандидатам в президенты — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Согласно опросам независимых медиа, это были самые популярные участники предвыборной кампании.



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