Ведущие вузы США добились отмены требования к иностранным студентам покинуть страну в случае онлайн-занятий. Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт ранее подали иск к Министерству внутренней безопасности и Службе иммиграционного и таможенного контроля США.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на запись в электронной базе федерального окружного суда в Бостоне, суд был уведомлен сторонами, что они пришли к согласию, поскольку правительство согласилось отменить указанные предписания для студентов.