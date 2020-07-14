Дело инструкторов лагеря на Сямозере, где в 2016 году погибли 14 детей, возвращено в суд. Это сообщил «Интерфаксу» адвокат Валерия Круподерщикова Дмитрий Маслов. Он подчеркнул, что дело будет рассматривать новый состав суда в Петрозаводске.

Ранее бывший инструктор Валерий Круподерщиков был оправдан за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но признан виновным в оставлении в опасности, за что получил восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении, однако был освобожден по истечению срока давности.