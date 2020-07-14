Более 600 членов избирательных комиссий выступили против многодневного голосования

В открытом письме, которое они подписали, говорится, что в этом предлагаемом нововведении нет никакой практической необходимости. В обращении подчеркивается, что многодневное голосование – это ухудшение условий и без того изнурительного труда, без достойной оплаты. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава ЦИКа Элла Памфилова предложили использовать опыт недельного голосования по поправкам в Конституцию на будущих выборах.