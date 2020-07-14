Пользователи соцсетей из Минска сообщают, что из-за протестов выключили освещение на трех улицах в центре

Закрыты несколько станций метро. По последним данным правозащитного центра «Весна», задержаны только в белорусской столице более 70 человек.

Протесты проходят и в других городах. Поводом стал отказ ЦИКа в регистрация двум кандидатам в президенты — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Согласно опросам независимых медиа, это были самые популярные участники предвыборной кампании.