Закрыты несколько станций метро. По последним данным правозащитного центра «Весна», задержаны только в белорусской столице более 70 человек.
Протесты проходят и в других городах. Поводом стал отказ ЦИКа в регистрация двум кандидатам в президенты — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Согласно опросам независимых медиа, это были самые популярные участники предвыборной кампании.
Пользователи соцсетей из Минска сообщают, что из-за протестов выключили освещение на трех улицах в центре
Закрыты несколько станций метро. По последним данным правозащитного центра «Весна», задержаны только в белорусской столице более 70 человек.