Президент Мексики объявил, что страна будет закупать лекарства за границей под наблюдением ООН. Такой шаг Андрес Мануэль Лопес Обрадор объяснил высоким уровнем коррупции в сфере торговли медикаментами. По его словам, цель в том, чтобы больницы не сталкивались с дефицитом препаратов.
2020-07-14T22:32:58+03:00
2020-07-14T22:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 14 июля 2020
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