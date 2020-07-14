Президент Мексики объявил, что страна будет закупать лекарства за границей под наблюдением ООН. Такой шаг Андрес Мануэль Лопес Обрадор объяснил высоким уровнем коррупции в сфере торговли медикаментами. По его словам, цель в том, чтобы больницы не сталкивались с дефицитом препаратов.