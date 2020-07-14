Суд Архангельска лишил спикера городской думы диплома о высшем образовании

На сайте суда говорится, что Поморский государственный университет имени Ломоносова незаконно выдал документ Валентине Сыровой. Оказалось, что Сырова никогда не заканчивала общеобразовательной школы или ПТУ, а значит, не могла быть принятой в вуз. Как пишет «Новая газета», иск был подан по указанию Генеральной прокуратуры, куда обратилась депутат областного заксобрания Ирина Чиркова