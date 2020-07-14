Суд Архангельска лишил спикера городской думы диплома о высшем образовании

На сайте суда говорится, что Поморский государственный университет имени Ломоносова незаконно выдал документ Валентине Сыровой. Оказалось, что Сырова никогда не заканчивала общеобразовательной школы или ПТУ, а значит, не могла быть принятой в вуз. Как пишет «Новая газета», иск был подан по указанию Генеральной прокуратуры, куда обратилась депутат областного заксобрания Ирина Чиркова
2020-07-14T22:32:46+03:00
2020-07-14T22:32:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 14 июля 2020
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