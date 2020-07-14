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Эксклюзив Эха 22:32, 14 июля 2020

В Госдуму внесен пакет законопроектов, который содержит более сотни поправок к Семейному кодексу

Его авторы – группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной – предлагают, в частности, сильно урезать полномочия органов опеки. У них хотят отобрать возможность изымать ребенка из семьи без решения суда и проверять условия его проживания без согласия жильцов. Как заявила «Эху Москвы», соавтор законопроектов, сенатор Маргарита Павлова, если оторвать ребенка от семьи, то нарушается целостность ячейки семьи как основы государства. По ее мнению, дети все равно тянутся к своим родителям, какими бы они ни были.



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