Белорусские правозащитники узнали о задержании в Минске более 60 протестующих. Среди тех, кто попал в автозаки, оказались корреспонденты «Радио Свобода» и «Би-би-си». Это следует из поименного списка на сайте правозащитного центра «Весна». По его информации, еще более 20 человек были задержаны в других городах. Очевидцы в соцсетях публикуют видеозаписи, на которых видно, что на улицах Минска появились не только бойцы ОМОНа, но и внутренних войск.

Протесты начались после того, как ЦИК Беларуси отказал в регистрация двум кандидатам в президенты — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Согласно опросам независимых медиа, это были самые популярные участники предвыборной кампании.