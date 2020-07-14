Члены Совета Федерации во главе с Еленой Мизулиной внесли в Госдуму свыше 100 поправок в Семейный кодекс. Они предполагают, в том числе, ограничение полномочий органов опеки.

Одно из основных предложений, выдвинутых сенаторами, запрещает органам опеки проверять, в каких условиях живет ребенок, без согласия жильцов. Другой законопроект сокращает перечень оснований, при которых детей можно изъять из семьи. Речь идет, в частности, о том, что органы опеки не смогут этого сделать самостоятельно, такие действия будут дозволяться только по решению суда.

В некоторых случаях поправки в Семейный кодекс предусматривают вместо изъятия из семьи механизм временных мер защиты ребенка. На определенный период его, в случае принятия изменений, могут передать близким. Сенаторы предложили также запретить отказывать родственникам в усыновлении ребенка из-за низкого уровня доходов или плохих бытовых условий.

А вот в отношении трансгендеров – людей, сменивших пол — напротив, может быть введен запрет на усыновление детей и заключение браков. Ранее подобные ограничения действовали только в отношении пар одного пола.

Некоторые нормы сенаторы обосновали принятыми поправками в Конституции, согласно которым брак признается союзом мужчины и женщины.