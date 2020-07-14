Правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании в Минске во время протестов 40 человек

Среди них несколько журналистов. Еще около двух десятков протестующих были задержаны в других городах. Люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против отказа в регистрации кандидатами на пост президента альтернативных выдвиженцев — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Александр Лукашенко намерен переизбраться на шестой срок.