Премьер-министр Белоруссии рассказал о скором открытии границы с Россией

По словам Романа Головченко, Москва готова возобновить транспортное сообщение уже в ближайшие дни, передает РИА «Новости». Глава белорусского правительство провел переговоры в Москве с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Россия закрыла все погранпереходы, в том числе на границе с Белоруссией, в конце марта из-за пандемиии коронавируса. Как передает «Интерфакс», на сегодняшних переговорах стороны также подписали соглашение о поставках российской нефти. Ранее в Минске неоднократно требовали от Москвы снизить цены на энергоносители.