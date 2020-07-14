Несколько журналистов, в том числе корреспондент «Радио Свобода», задержаны во время протестов в Минске

Об этом сообщает издание «Медиазона». По сведениям правозащитного центра «Весна», силовики посадили в автозак, как минимум, 12 человек.

По неофициальным данным, в Минске из-за протестов закрыты две станции метро. Акция вызвана недопуском к президентским выборам двух кандидатов. Это бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который находится под арестом по обвинению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки.

Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Александр Лукашенко намерен переизбраться на шестой срок.