В Благовещенске уволен главный врач скорой помощи из-за роста заболеваемости медиков. Об этом сообщил у себя в Инстаграме губернатор Амурской области Василий Орлов. Проверка учреждения была проведена после жалоб сотрудников на сложные условия работы, которые, по их словам, не оставляли им шансов не заразиться коронавирусом.
2020-07-14T21:04:20+03:00
2020-07-14T21:04:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 14 июля 2020
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