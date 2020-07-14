В Благовещенске уволен главный врач скорой помощи из-за роста заболеваемости медиков. Об этом сообщил у себя в Инстаграме губернатор Амурской области Василий Орлов. Проверка учреждения была проведена после жалоб сотрудников на сложные условия работы, которые, по их словам, не оставляли им шансов не заразиться коронавирусом.