Глава управления ГИБДД Чечни сообщил о временном запрете на въезд в республику для жителей других регионов. Идрис Черхигов написал в Инстаграме, что решение принял оперативный штаб по коронавирусу. По его словам, открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, передает ТАСС. Ранее в Чечне отменили 14-дневный карантин для приезжающих при наличии справки об отсутствии коронавируса или наличии антител.
2020-07-14T21:03:15+03:00
2020-07-14T21:03:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2676427-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:03, 14 июля 2020
Загрузка комментариев...