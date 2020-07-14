Глава управления ГИБДД Чечни сообщил о временном запрете на въезд в республику для жителей других регионов. Идрис Черхигов написал в Инстаграме, что решение принял оперативный штаб по коронавирусу. По его словам, открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, передает ТАСС. Ранее в Чечне отменили 14-дневный карантин для приезжающих при наличии справки об отсутствии коронавируса или наличии антител.