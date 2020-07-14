Дочь умершей от яда «Новичок» жительницы Великобритании требует оценить ответственность руководства России

Как передает Би-би-си, она подала жалобу в Высокий суд Лондона, который примет решение завтра. Имя дочери Дон Стерджесс не приводится, поскольку она несовершеннолетняя. В своей жалобе она требует отменить постановление коронера графства Уилтшир о том, что предметом его расследования могут быть только действия двух предполагаемых агентов ГРУ, которых назвали британские власти, но не действия других российских подозреваемых или российского политического руководства, а также исключил из рассмотрения вопрос о происхождении нервно-паралитического вещества. По утверждению руководства Британии, яд «Новичок» был использован для покушения в Солсбери на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Российская сторона отрицает свою причастность к преступлению.