В Госдуму внесен пакет поправок в семейное законодательство, который предусматривает, в частности, право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей. Проект поправок ориентирован, прежде всего, на сохранение целостности семье. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета Федерации Маргарита Павлова.

«Мы не можем рассматривать ребенка как отдельный атом. Если оторвать ребенка от семьи, то мы нарушаем целостность ячейки семьи как основы государства. Каждый ребенок чувствует себя защищенным только в семье. У нас основополагающее право ребенка – это право на семью и, разумеется, мы рассматриваем это как единое целое», — сказала она. Павлова подчеркнула, что изъятие из семьи негативно влияет на психику ребенка.

«Есть исключительные случаи, когда ребенок подвергается каким-то рискам в семье. Здесь нужно уметь работать с этими рисками и семью рассматривать как единое целое, искать причины, почему такая угроза создается. Если мы отрываем ребенка и рассматриваем его как отдельный субъект — это еще большая угроза для самого ребенка, он все равно страдает. Для него это огромный стресс Дети все равно тянутся к своим родителям, какими бы они ни были», — заключила она.