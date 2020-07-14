Германия откажется от использования угля до 2038 года. О принятии соответствующего закона сообщает телерадикомпания Deutsche Welle. На поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро.
2020-07-14T20:36:17+03:00
2020-07-14T20:36:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:36, 14 июля 2020
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