Виктор Бабарико, которому отказали в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии, обратился в ООН. Экс-глава Белгазпромбанка пожаловался на свой арест по обвинению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвокатов.

В Белоруссии зарегистрировали пять кандидатов в президенты. Это, в том числе, действующий лидер Александр Лукашенко и Светлана Тихановская, чей муж, предприниматель Сергей Тихановский, известный благодаря своему каналу в YouTube, был арестован по обвинению в нарушении общественного порядка.