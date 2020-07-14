Россия и Белоруссия подписали соглашение о поставках нефти и откроют границы

Это сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает «Интерфакс». По его словам, Россия сообщила Белоруссии, что в ближайшие дни готова возобновить транспортное сообщение между странами. Россия объявила о закрытии погранпереходов на всех внешних наземных границах, в том числе на границе с Белоруссией, в конце марта.