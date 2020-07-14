Сенаторы во главе с Мизулиной предложили запретить однополым парам и трансгендерам вступать в брак и усыновлять детей

Сенаторы во главе с Еленой Мизулиной предложили запретить однополым парам и трансгендерам вступать в брак и усыновлять детей. Органы опеки, согласно поправкам, не смогут проверять условия проживания ребенка без согласия жильцов. Кроме того, они не смогут изъять ребенка из семьи, это предлагается делать только по решению суда. В целом, как передает «Интерфакс», внесенный в Госдуму пакет законопроектов предполагает более сотни поправок в Семейный кодекс.