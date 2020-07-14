В Омске 72-летнего пенсионера, который отрицает распад СССР, обвинили в экстремизме

В ФСБ утверждают, что пенсионер-инвалид Владимир Бесхлебный готовил вооруженный захват власти, пишет «Новая газета». Местный суд 11 июля отправил его под домашний арест. Бесхлебный называет себя председателем омского «исполкома Совета народных депутатов РСФСР. У пяти его единомышленников, а также в двух омских офисах движения прошли обыски.
2020-07-14T20:02:55+03:00
2020-07-14T20:02:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 14 июля 2020
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