В Омске 72-летнего пенсионера, который отрицает распад СССР, обвинили в экстремизме

В ФСБ утверждают, что пенсионер-инвалид Владимир Бесхлебный готовил вооруженный захват власти, пишет «Новая газета». Местный суд 11 июля отправил его под домашний арест. Бесхлебный называет себя председателем омского «исполкома Совета народных депутатов РСФСР. У пяти его единомышленников, а также в двух омских офисах движения прошли обыски.