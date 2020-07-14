Власти Чечни огранивают въезд на территорию республики из-за коронавируса

Как написал в инстаграме начальник республиканского УГИБДД Идрис Черхигов, оперативным штабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции принято решение о временном запрете въезда на территорию республики гостям и туристам. Судя по всему, речь идет о внутренних туристов. Черхигов пояснил, что власти региона опасаются, что открытие туристического сезона может спровоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом.
2020-07-14T20:01:55+03:00
2020-07-14T20:01:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 14 июля 2020
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