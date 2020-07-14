Белоруссия и Россия в ближайшие дни возобновят транспортное сообщение. Это заявил глава белорусского правительства Роман Головченко по итогам переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Москве. Кроме того, стороны подписали соглашение по поставкам нефти.
2020-07-14T20:01:21+03:00
2020-07-14T20:01:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 14 июля 2020
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