Белоруссия и Россия в ближайшие дни возобновят транспортное сообщение. Это заявил глава белорусского правительства Роман Головченко по итогам переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Москве. Кроме того, стороны подписали соглашение по поставкам нефти.